Isabelle Lemaire et Thomas Mangin

Sandra Orizio, 45 ans, fera partie des derniers Belges à pouvoir reprendre ses activités, le 18 mai, a priori. Elle tient en effet un salon de coiffure. "J’ai trouvé que la décision de fermer les salons de coiffure était judicieuse et plus prudente pour la santé de tout le monde car on n’a pas d’autre choix que d’être en contact rapproché avec les clients", dit-elle.

La Liégeoise a dû mettre ses trois employés en chômage économique puis elle a demandé et obtenu rapidement le droit passerelle ainsi que la prime de 5 000 euros de la Région wallonne pour les indépendants en cessation d’activité. "Je trouve qu’on a été bien aidés et, sans cela, je n’aurais peut-être pas pu tenir", souligne Sandra Orizio.