En plus de demander aux consommateurs de venir chercher certains colis eux-mêmes dans un point d'enlèvement, Bpost refuse des colis venant de France.

"La destination Belgique est depuis mardi 17 novembre matin fermée à la commercialisation pour les flux entreprise (BtoC)", apprend-t-on dans un mail en réponse à une commande. En cause, la saturation du réseau industriel et de distribution en raison d'une augmentation "spectaculaire" des achats en ligne. Il est donc impossible pour le moment de recevoir des colis depuis la France et ce pour une durée indéterminée.