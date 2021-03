"En Wallonie, on préfère saupoudrer parce que c'est bon pour l'électorat plutôt qu'investir pour maintenir l'emploi" Entreprises & Start-up Marie Rigot

© D.R.

"Comment on vit les choses ? Mal", entame Arnaud Tabery, à la tête de la société de traiteur événementiel, Food Lovers, depuis 2018. Celui qui est également porte-parole de l'Union Professionnelle des Traiteurs (UPT) a vu son activité chamboulée par la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons. Enregistrant une perte mirobolante de son chiffre d'affaires, l'homme dynamique a pensé plus d'une fois mettre la clé sous la porte. Mais motivé par l'envie de protéger son personnel et par son amour pour un métier qui lui permet de "mettre des étoiles dans les yeux des gens", M. Tabery a décidé de continuer, quitte à repenser ses services. Il n'en conserve pas moins un goût amer quant à la façon dont son secteur a été traité tout au long de cette année particulière. "On doit se débrouiller, parce qu'on est constamment mis de côté par le politique." Arnaud Tabery est l'Invité du samedi de LaLibre.be.