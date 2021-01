Contrats dormants : Eneco, Mega, Lampiris et Luminus doivent présenter "un plan d’actions" à la ministre de l'Energie Entreprises & Start-up Laurent Lambrecht

La chasse aux contrats dormants de prolongation permettrait à certains consommateurs de faire de grosses économies. En Wallonie, 68 000 contrats de ce type sont recensés en électricité, et 20 000 en gaz. Le potentiel d’économie est respectivement de 320 euros et 824 euros par an. En Flandre, le nombre de contrats concernés est encore plus élevé : 230 000 en électricité, et 150 000 en gaz. À Bruxelles, le problème semble moins aigu, avec 2 500 contrats d’électricité et 1 700 contrats de gaz concernés.