Au travers d’accords avec le fournisseur d’énergie Enovos et le producteur Statkraft, Mercedes vient d’annoncer qu’à partir de 2022, elle achètera de l’électricité issue exclusivement de sources renouvelables en Allemagne. Pour le faire savoir au plus grand nombre, Publicis Emil Global a mis ses équipes belgo-néerlandaises à contribution pour le concept et la production d’un splendide filmqui affirme les ambitions du constructeur automobile.