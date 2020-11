Thierry Saegeman, le patron des activités nucléaires d’Engie Electrabel, a enregistré une vidéo à l’attention de son personnel.

Cette communication intervient alors que le gouvernement fédéral a confirmé la sortie du nucléaire en 2025. Pour rappel, une évaluation sera faite, fin 2021, afin de vérifier s’il est bel et bien possible de se passer de Doel 4 et Tihange 3, les deux centrales qu’Electrabel souhaite prolonger.

L’énergéticien a toujours affirmé que la décision de prolonger ces deux réacteurs devait intervenir pour fin 2020, au plus tard. Sinon, il ne sera pas possible de réaliser les travaux nécessaires à la prolongation dans les temps. La nouvelle législation prévoit en effet que l’ensemble des travaux doit être réalisé avant la prolongation, ce qui n’était pas le cas lorsque Doel 1 et 2 ont été prolongés.

Dans sa communication au personnel, Thierry Saegeman affirme que “cette position très ferme du gouvernement nous oblige à nous préparer pour un changement de cap”.

Selon lui, Electrabel ne peut investir des millions d’euros, rien qu’en 2021, “sans être sûr de générer un retour sur investissement”.

En conséquence, Thierry Saegeman annonce qu’il doit maintenant focaliser toutes ses ressources “en personnel et matériel, en vue de la préparation à la mise à l’arrêt définitive et du démantèlement de nos sept unités”.

Malgré ce changement de cap, Thierry Saegeman ne ferme pas pour autant la porte à une éventuelle prolongation du nucléaire…

“Si fin 2021, le gouvernement décidait finalement de garder les centrales, nous évaluerons la situation à ce moment-là et évaluerons ce que nous serons capables de faire à ce moment-là”, déclare-t-il.

Bref, la porte n’est qu’à moitié fermée. Voilà une opération de communication qui ressemble à un gros coup de pression envers la Vivaldi.