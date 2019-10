Plus de quarante ans après la mise en service des premières centrales nucléaires en Belgique, on ne sait toujours pas ce qu’il adviendra des déchets nucléaires les plus radioactifs, soit le combustible d’uranium irradié. La faute aux différents gouvernements fédéraux, qui n’ont cessé de reporter à plus tard leur décision sur la solution définitive de stockage de ces déchets nucléaires.