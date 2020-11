Engie : le géant de l'énergie fait du tri et pourrait vendre un de ses services

Engie a précisé vendredi quelles activités de services devraient sortir de son giron et annoncé une possible cession de GTT, spécialiste des systèmes de confinement pour le transport maritime et le stockage de gaz liquéfié.