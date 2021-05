Le chantier lancé par Engie sur le site de Coo permettra d'y stocker plus d’électricité Entreprises & Start-up Laurent Lambrecht

© BELGA Le lac artificiel a été vidé pour permettre l'agrandissement du bassin.

Pour faire face à l’accélération attendue du développement des énergies renouvelables, Engie a décidé d’augmenter la capacité de la centrale de Coo. En remontant les berges de ses différents bassins, il sera possible de stocker davantage d’eau, ce qui augmentera la quantité d’électricité stockée. En augmentant la capacité des turbines, il sera aussi possible de délivrer une puissance de production plus importante.