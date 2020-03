Environ 10.000 vacanciers de Sunweb se trouvent actuellement à l'étranger et seront rapatriés vers la Belgique dans les meilleurs délais, a assuré dimanche le tour-opérateur, qui a annulé tous ses voyages en avion et à la montagne jusque fin mars.

Le groupe Sunweb a annoncé samedi soir l'annulation, jusqu'au 31 mars - et jusqu'au 17 avril pour la Turquie - de l'ensemble de ses voyages sur la base des recommandations des Affaires étrangères, qui déconseillent désormais les déplacements à l'étranger dans le cadre de la lutte mondiale contre le coronavirus, et des mesures successives prises par les autorités locales et internationales. Les projets de détente de près de 52.000 personnes tombent ainsi à l'eau.

Si l'avis émis par les Affaires étrangères venait à se prolonger d'un mois, 105.000 vacanciers de Sunweb seraient alors concernés. Le groupe Sunweb comprend les marques Sunweb, Eliza was here, Primavera, Gogo, Beachmasters, Husk, Bizztravel, Skistuds, Skikot, Snowblend, Écart et Odyssée. Samedi, TUI avait également annoncé la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de ses voyages à forfait. Le voyagiste Corendon avait lui décidé d'annuler tous ses voyages jusqu'au 31 mars.