Le contrat, qui verra Deme fournir, installer et protéger 650 km de câbles d'interconnexion de 66 kV et tous les accessoires associés, est qualifié par l'entreprise de "substantiel", c'est-à-dire d'une valeur comprise entre 150 et 300 millions d'euros.

Le parc éolien Dogger est actuellement développé en trois phases d'1,2 GW. Une fois terminé, avec sa capacité de 3,6 GW, Dogger Bank sera le plus grand parc éolien offshore au monde et produira suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 4,5 millions de foyers chaque année, soit environ 5% des besoins en électricité du Royaume-Uni. La production des câbles pour Dogger Bank A et Dogger Bank B débutera en 2021