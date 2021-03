La société liégeoise Diagenode, spécialisée dans le diagnostic moléculaire et les produits épigénétiques, connue notamment pour avoir commercialisé les tests salivaires de dépistage de la Covid-19 développés par l'université de Liège, est rachetée par l'Américain Hologic Inc., géant de la santé féminine.

Cette acquisition fera de l'entreprise wallonne "le point nodal de la fabrication, de la recherche et de la distribution en Europe" pour le groupe américain, qui était déjà partenaire de Diagenode depuis 2016.

Le montant du rachat s'élève à 159 millions de dollars, soit environ 130 millions d'euros. On retrouve parmi les actionnaires de l'entreprise liégeoise son fondateur et CEO, Didier Allaer, mais aussi le fonds d'investissement Noshaq (ex-Meusinvest) et le fonds Epimède capital.

Située dans le parc scientifique du Sart-Tilman, Diagenode propose plus de 30 tests PCR en temps réel pour la détection de bactéries, parasites et virus. Son chiffre d'affaires a atteint quelque 25 millions d'euros l'an dernier.