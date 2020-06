Etre fier de son organisation © Shutterstock Entreprises & Start-up Solange Berger

Nous avons tous envie d’être fiers de quelque chose : notre famille, nos talents sportifs, notre job… Si on est fier de son entreprise, on aime en parler, on est content de se lever le matin pour aller y travailler, on est motivé et engagé”, note Peter s’Jongers, cofondateur et directeur de Protime. Créée en 1995, cette entreprise belge est spécialisée dans l’enregistrement du temps, la planification du personnel, le contrôle d’accès et la collaboration en ligne.