Entreprises & Start-up Etudiant-entrepreneur: un statut qui attire de plus en plus de jeunes Maryam Benayad et Solange Berger

Le statut d’étudiant-entrepreneur, validé par le conseil des ministres en novembre 2016, est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Il permet à des jeunes de 18 à 25 ans d’exercer une profession en tant qu’indépendant tout en continuant leurs études. Depuis 2017, près de 2 000 étudiants s’inscrivent chaque année pour bénéficier des avantages liés au statut. Selon les derniers chiffres officiels publiés, arrêtés à la fin 2018, par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), on dénombrait plus de 6 200 jeunes avec ce statut. Un chiffre qui, si l’on suit la tendance (voir graphique), devrait être proche des 8 000 étudiants fin d’année, ce qui dénote donc un certain succès.