Des six sponsors officiels de l’Euro 2020, un seul a des racines européennes spécifiques, à savoir le brasseur néerlandais Heineken, alors que les autres partenaires battent pavillon américain (Coca-Cola, Takeaway), chinois (Tiktok, Vivo) ou qatari (Qatar Airways). Et si l’on pousse un peu plus loin en consultant cette fois la liste des sponsors officiels UEFA pour les équipes nationales – une savante distinction par rapport à la première catégorie –, seul le constructeur allemand VW est originaire du Vieux Continent, épaulé cette fois par deux firmes américaines (Booking.com et FedEx) et deux chinoises (Alipay et Hisense).