La compagnie ferroviaire Eurostar, qui fête ses 25 ans et plus de 200 millions de passagers transportés, a annoncé jeudi de nouveaux engagements environnementaux censés renforcer sa durabilité.

L'entreprise, qui assure des liaisons à grande vitesse notamment entre Amsterdam, Bruxelles, Lille, Paris et Londres, fait rouler ce jeudi son premier train sans plastique entre Londres et Paris.

"Le train reliant Londres à Paris (10h24) et Paris à Londres (16h13) dévoilera les nouveaux équipements sans plastique: de nouveaux couverts en bois, des canettes d'eau recyclables, des bouteilles de vin en verre, des tasses à café à base de papier et l'ensemble des emballages écologiques. Dans le Bar buffet, une nouvelle offre de restauration sera proposée par la chaine britannique Benugo", précise Eurostar.

Un arbre pour chaque service exploité sur ses lignes

La compagnie ferroviaire, dont le service de restauration à bord comprend des ingrédients saisonniers, équitables ou biologiques, non-transportés par avion et provenant de producteurs ayant des normes environnementales et de bien-être significatives, s'engage en outre dès le 1er janvier 2020, à planter un arbre pour chaque service ferroviaire exploité sur ses lignes.

"En soutenant Woodland Trust, Reforest'Action et Trees for All, 20.000 arbres seront plantés chaque année dans les forêts des pays dans lesquels Eurostar est présent: au Royaume-Uni, en France, en Belgique et aux Pays-Bas."