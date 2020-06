Un restaurateur belge en Thaïlande : "C'est le stress car le pire est à venir" © REPORTERS/DR Entreprises & Start-up Jacques Besnard

Quentin Seynaeve et son épouse sont propriétaires d'un hôtel sur la plage et de deux restaurants sur l'île thaïlandaise de Koh Phangan après "quasi 10 ans de travail acharné". En ce moment, ils tentent tant bien que mal de survivre. Ils ont vu leur haute saison sapée par la crise du coronavirus et la fermeture des frontières. Et le pire est à venir. Quentin Seynaeve est l'Invité du samedi de La Libre.be.