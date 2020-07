Solvay et Lockheed Martin, ainsi que sept entreprises belges (Asco, Coexpair, Feronyl, SABCA, Safran Aeroboosters, Sonaca et Thales Belgium) ont démarré la procédure de sélection dans le cadre de l'+Innovative Growth University Challenge+ ces 1er et 2 juillet.

Soutenus par le gouvernement belge, les projets de l'"University Challenge" s'inscrivent dans une stratégie de renforcement des pôles de défense, d'industrie et de technologie de la Belgique, ont précisé Solvay et Lockheed dans un communiqué conjoint.

En tout, plus de vingt projets ont été présentés par sept universités belges, reconnues pour leur expertise de haut niveau dans les matériaux avancés, répondant à l'objectif du "Challenge" qui vise à découvrir ou faire émerger la future génération de composites de l'industrie aéronautique belge.

Solvay, Lockheed Martin et les sept autres sociétés feront leur sélection finale d'ici la fin août. Les projets concernent cinq domaines suivants: les matériaux composites de nouvelle génération, la diminution des coûts de production grâce aux technologies hors autoclave, le collage de métaux et composites, l'intégration des fonctions et simplification des assemblages et les techniques de réparation des composites.

Les projets prévoient la participation d'un ou plusieurs membres des neuf entreprises impliquées pour assister le développement de produits de haute technologie pour le secteur aérospatial, souligne le communiqué.

Solvay, Lockheed Martin et les sept autres sociétés avaient signé l'an dernier un accord-cadre visant à développer l'+University Challenge+ et stimuler la recherche et développement dans le secteur aéronautique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord entre les gouvernements américain et belge pour l'achat de 34 avions de combat F-35 de Lockheed Martin en remplacement des F-16 vieillissants.

Selon ses promoteurs, les projets de l'"University Challenge" constituent une "opportunité unique" pour soutenir la recherche et l'innovation aéronautique en Belgique.