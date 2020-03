Depuis dix ans maintenant, Boeing, l’arrogant et dominateur constructeur américain, est poussé dans le dos par Airbus. En effet, le 737 Max, quatrième génération du type, est né du succès du programme de remotorisation de l’A320, devenu Neo.

Sans cela, Boeing travaillait sur un nouveau type d’appareil, un avion à fuselage large, à deux couloirs pour faciliter l’accès des passagers et faire gagner du temps aux compagnies, un nouvel avion allégé dont l’aérostructure serait essentiellement en matériaux composites, plastiques renforcés de fibres de carbone. Des brevets pour un tel type d’appareil ont été déposés en 2009. En 2011, l’avionneur laissait tout en plan pour courir dare-dare derrière l’A320neo d’Airbus, en lançant un Max mal fichu.

Toute la question, pour Boeing, est désormais de reprendre l’initiative par rapport à Airbus. Dans quelle direction ? Peu après la perte du vol 302 d’Ethiopian Airlines, deuxième accident impliquant le 737 Max, Boeing a accru sa capacité d’ingénierie. On parle de plus d’un millier d’ingénieurs en renfort fin 2019, sans pour autant en dire plus sur leur affectation.