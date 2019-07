Faire ses courses et revenir à sa voiture sans y trouver de carte qui vous propose de racheter votre automobile fait presque figure d’exception. La chaîne de grandes surfaces Makro est confrontée depuis des années aux nuisances causées par des revendeurs de voitures qui déposent leurs cartes entre les essuie-glaces des voitures garées. Résultat: des parkings jonchés de cartes et des clients irrités au plus haut point. Dans un communiqué, le groupe affirme que ses collaborateurs "en ont en tous les cas assez". Et ils passent dès lors à l’action, puisque toutes les deux semaines, des bénévoles consacreront une heure de leur pause de midi à ramasser les déchets sur le parking afin de lutter contre ces cartes et les autres déchets sauvages.

"Les cartes qui atterrissent par terre ne sont pas ramassées par les personnes qui les distribuent. Cela exaspère les clients, et à juste titre. Il s’agit de la principale source de déchets sauvages sur nos parkings. Bien que nous préférerions que le cœur du problème soit traité en collaboration avec les autorités, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Notre action revient à mettre un emplâtre sur une jambe de bois, mais cela vaut tout de même mieux que de se résigner à laisser la situation en l’état", déclare Marthe Mennes, porte-parole de Makro.