Vous trouvez que vous payez trop cher vos télécommunications ? Ce ne serait pas étonnant, puisque la Belgique est souvent pointée du doigt par rapport aux tarifs pratiqués par les opérateurs. Ceux-ci vont rappeler la qualité du réseau et de la couverture. Néanmoins, un outil existe pour faciliter le changement d'opérateur et ainsi favoriser la concurrence. Donc peser potentiellement sur les prix.

C'est ce que la ministre des Télécoms, Petra De Sutter (Groen), met elle-même en avant dans un communiqué.

"Le système Easy Switch, qui permet aux consommateurs de changer d'opérateur télécom fixe de manière simple et rapide, est encore sous-utilisé, selon un rapport d'évaluation de l'IBPT, le régulateur des télécommunications. Au cours des trois dernières années, à peine un cinquième des migrations vers un autre opérateur ont été réalisées via ce système", indique-t-il. "Cette proportion doit augmenter ", renchérit la ministre.

La démarche Easy Switch peut être entamée individuellement ou même être prise en charge directement par l'opérateur que vous aurez choisi. Vous pouvez trouver plus de détail via les explications disponibles sur le site de l'IBPT, le régulateur fédéral des télécommunications.

Doper la concurrence

"Ce système supprime de nombreux obstacles qui empêchent les clients de changer d'opérateur télécom", ajoute Petra De Sutter. "Si un utilisateur doit organiser tout cela lui-même, il en résulte beaucoup d'administration et d'incertitude. Néanmoins, après quelques années, le système est encore très méconnu auprès du grand public. Les opérateurs doivent également communiquer plus clairement à ce sujet. En principe, ce système veut que le nouvel opérateur prenne en charge le transfert".

La démarche peut se faire également personnellement mais pour cela, il doit encore être simplifié, estime la ministre.

"Si le système fonctionne correctement et est pleinement exploité, les clients changeront plus souvent et plus rapidement d’opérateur télécom, ce qui favorisera par ailleurs la concurrence et dynamisera le marché. Mais il faut pour cela que davantage de personnes sachent comment Easy Switch fonctionne et que les problèmes de jeunesse soient résolus", conclut-elle.

Reste aux clients de faire appel à cette procédure. Un consommateur averti en vaut deux.