Convaincue de ne pas être la seule à juger la journée d'actions nationale décrétée par la CCS et la FGTB irresponsable, la fédération des entreprises de Belgique (FEB) lance le #jetravailleaujourdhui. La FEB dénonce l'absence des syndicats autour de la table des négociations ces dernières semaines.

"Dans un pays qui reste l'un des plus prospères au monde, faire grève n'a jamais été une solution", estime Pieter Timmermans, CEO de la FEB. "La meilleure option consiste à se remettre autour de la table et à conclure un accord équilibré. Un accord qui, d'une part, protège la compétitivité de nos entreprises - et donc également l'emploi-, et d'autre part, octroie une augmentation salariale qui tient compte de la réalité socio-économique."