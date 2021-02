Quelle est la température minimale sur le lieu de travail ?

La température est fixée en fonction de la charge physique de travail. Elle ne peut être inférieure à 18° C pour un travail très léger, 16° C pour un travail léger, 14° C pour un travail moyen, 12° C pour un travail lourd et 10° C pour un travail très lourd. Ces températures minimales se mesurent au moyen d’un thermomètre sec.

Que doit faire l’employeur si la température est plus basse que celle recommandée ?

Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, l’employeur doit mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l’analyse des risques des ambiances thermiques d’origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l’employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu’au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention.

En quoi consiste ce programme ?

L’exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l’exposition au froid et les risques qui en découlent. Voici des exemples de mesures à prendre : diminuer la charge de travail physique par l’adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail, implanter des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l’exposition au froid excessif, limiter la durée et l’intensité de l’exposition, fournir des vêtements qui protègent les travailleurs contre l’exposition au froid excessif et mettre à disposition, sans frais pour les travailleurs, des boissons chaudes appropriées.

Qu’en est-il des comptoirs de vente à l’extérieur, comme sur les marchés par exemple ?

Des mesures spécifiques doivent être prises à l’égard des travailleurs affectés aux comptoirs d’exposition ou de vente placés à l’extérieur et aux abords immédiats du magasin. En cas de température inférieure à 5°C : il est interdit à l’employeur de les occuper auxdits comptoirs. En cas de température inférieure à 10°C (mais au moins égale à 5°C), l’employeur doit mettre à leur disposition des appareils de chauffage d’une efficacité suffisante (à moins que des mesures ne soient prises pour leur permettre de se réchauffer périodiquement et aussi souvent que nécessaire), un plancher évitant le stationnement direct sur le sol et un abri les protégeant, autant que possible, contre les intempéries. L’employeur ne peut les occuper aux comptoirs avant 8h et après 19h, pendant plus de 2 heures sans interruption d’une heure au moins et pendant plus de 4 heures par jour. Pour la mise en œuvre de ces différentes mesures, il est conseillé à l’employeur de consulter le conseiller en prévention de son service interne et/ou externe de prévention et de protection au travail.