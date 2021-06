Färm : le spécialiste du bio va plus loin en misant sur le vrac et les produits belges Entreprises & Start-up Anne Masset

© Färm Pour l’heure, Färm compte 16 magasins, dont 7 en franchise.

"On ne vend pas juste du bio. On veut aller au-delà du label bio européen, qui indique quels sont les produits chimiques qui peuvent être utilisés en agriculture bio et quelles sont les normes techniques de production, tient à rappeler Jean-David Couderc, directeur opérationnel de Färm, alors que la Semaine du bio débute le 5 juin. Nous allons plus loin avec des critères comme l’origine du produit (ce n’est pas la même chose de vendre des avocats bio d’Espagne ou du Pérou), le juste prix payé aux producteurs (tous nos cafés sont labellisés Fairtrade car même le café bio non Fairtrade n’est pas payé au juste prix), un emballage compostable ou, mieux, pas d’emballage du tout (on pousse le vrac à fond).”