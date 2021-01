Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

À peine mise sur les rails et déjà récompensée ! Feelin, start-up fondée il y a tout juste un an par Nicolas Debue et Loïc Adam, vient de décrocher le titre de Best Marketing Tool lors de la cérémonie annuelle des IAB Mixx Awards (organisée par l’association belge de marketing, la BAM). En termes de reconnaissance et de validation, on fait difficilement mieux. "Grâce à sa technologie", a expliqué Laurent Deramaix, président du jury, "Feelin révolutionne un outil marketing classique : le panel". Révolution, rien que ça !

"Au-delà de la technologie, nous avons voulu remettre l’humain au centre du processus marketing", insistent les deux fondateurs de Feelin. La techno est donc là pour mieux comprendre les personnes et non pour les remplacer. L’un des constats posés par ces deux diplômés en psychologie et en gestion est le suivant : les professionnels du marketing ont développé des outils très performants, notamment en ligne, pour cibler les consommateurs finaux ; mais ils ont eu aussi tendance à délaisser la manière dont ces consommateurs "reçoivent" les campagnes marketing. Quelle est l’influence d’une pub sur eux ? Ressentent-ils des émotions ? Et lesquelles ? Mémorisent-ils le message ? Quel est leur degré d’attention ?

C’est ici que Feelin innove : elle réinvente le bon vieux focus group (consistant, avant ou après le lancement d’une campagne marketing, à sonder un panel de personnes pour avoir leur feedback). La start-up, dont le siège social se trouve à Louvain-la-Neuve, a fait le choix de se centrer sur un format marketing qui a le vent en poupe : la vidéo. Sa solution, qui se compose à la fois d’une application mobile "B2C" et d’une plateforme en ligne "B2B", a été conçue pour toute personne, société ou organisation qui voudrait tester les répercussions d’une vidéo marketing avant sa diffusion auprès d’un large public. "Pour tester ces répercussions, on s’adresse à une communauté de Feelers", expliquent Nicolas Debue et Loïc Adam.

Se lancer rapidement en France et en Angleterre

Comment ça marche ? Pour citer l’exemple qui a permis à Feelin d’être récompensé aux IAB Mixx Awards, on a un annonceur, Axa Belgium, qui veut mesurer le poids d’une vidéo mettant en scène l’athlète Nafissatou Thiam. Il télécharge la vidéo sur la plateforme de Feelin et définit une série de critères (classe d’âge, niveau de revenus, taille du panel, etc.). La vidéo est alors envoyée aux membres "ciblés" de la communauté Feelin (qui sont plus de 500 à ce jour). Grâce à la caméra frontale de leur smartphone, les "Feelers" sont filmés pendant qu’ils visionnent la vidéo. On leur demande aussi de répondre à quelques questions. Le tout est renvoyé vers les algorithmes d’intelligence artificielle de Feelin, dont sort, dans un délai très court, toute une batterie d’indicateurs et de tableaux de bord. L’objectif est de pouvoir apporter les éventuelles modifications qui rendront la vidéo plus efficace en fonction du public ciblé.

Sans entrer dans les détails, la captation du regard et des émotions des "Feelers", ainsi que le suivi oculaire des images et les micro-variations du diamètre des pupilles (ce qui est tout à fait innovant) délivrent des données déclaratives et comportementales, mais aussi cognitives (liées aux pupilles). Ces données sont, en outre, "benchmarkées" avec d’autres vidéos du même type.

Plusieurs clients ont déjà été séduits par la solution de Feelin (Axa, Luminus, LN24, Gillette,…). "L’objectif, à court terme, est de pénétrer au maximum le secteur marketing en Belgique", avancent MM. Debue et Adam. "L’intention est aussi de se lancer rapidement en France et en Angleterre." Ils en ont a priori les moyens grâce aux 900 000 euros, dont la moitié en capital, investis par Jean-Marc Heynderickx, patron de la société financière NextGen et ex-CEO du groupe Louis Delhaize. Feelin emploie d’ores et déjà quatorze personnes.

En savoir plus :

Société : Feelin, start-up fondée en janvier 2020 par Nicolas Debue et Loïc Adam.

Investisseurs : Fondateurs et Jean-Marc Heynderickx (NextGen S.A.).

Site : https://feelin.be

Particularité : Feelin a été fondée par deux “psys”. Ils se sont connus sur les bancs de l’ULB. Nicolas Debue est même docteur en psychologie cognitive appliquée. Il a été chercheur au FNRS durant cinq ans. Les deux fondateurs ont aussi décroché un master en gestion à LSM (Louvain School of Management).