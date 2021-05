La prestigieuse marque au cheval cabré a livré au total 2.771 bolides dans le monde sur les trois premiers mois de l'année, un chiffre "en légère hausse", selon un communiqué publié mardi.

Parallèlement, Ferrari a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,5 % à 1,01 milliard d'euros. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 18,6 % à 376 millions d'euros.

"Ce fort début d'année est prometteur pour le reste de 2021, témoignant de la résilience de notre modèle économique", a commenté le président de Ferrari, John Elkann, cité dans le communiqué.

En 2020, Ferrari avait livré 9.119 bolides dans le monde, en baisse de 10 % en raison d'une suspension temporaire de sa production due à la pandémie de coronavirus.

Le constructeur se dit "confiant d'atteindre la partie haute des prévisions pour 2021, grâce aux excellents résultats, aux fortes prises de commandes et au carnet de commandes record à la fin du premier trimestre", sans toutefois en chiffrer le montant.

Objectifs financiers retardés

Le fabricant italien de voitures de luxe a revu mardi à la baisse ses prévisions pour 2022, ce qui a fait dévisser le titre à la Bourse de Milan. L'action de Ferrari chutait de 8,02 % à 168,05 euros à la clôture, dans un marché en baisse de 1,81%, les investisseurs redoutant que l'impact de la pandémie sur les comptes du constructeur s'avère plus grave que prévu.

En effet, "les mesures prudentes que nous avons prises en 2020 et que nous poursuivons en 2021 pour ajuster nos dépenses en réponse à la pandémie de Covid-19, reporteront d'un an la réalisation de nos prévisions pour la fin 2022", a annoncé M. Elkann. Ferrari avait notamment prévu un chiffre d'affaires autour de 5 milliards d'euros pour la fin 2022 et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros.

"Le report de dépenses d'investissement de Ferrari a entraîné le report de certaines livraisons de 2022 à 2023", d'où la décision d'abaisser les objectifs pour 2022, a expliqué le directeur financier Antonio Picca Piccon lors d'une conférence avec des analystes.

En 2020, les recettes du constructeur avaient reculé de 8,1 % à 3,46 milliards d'euros, sous l'effet de la pandémie. Pour 2021, Ferrari est néanmoins "confiant d'atteindre la partie haute des prévisions", grâce notamment au carnet de commandes et une "demande très vive" notamment aux Etats-Unis et en Chine, a précisé M. Elkann.

Les ventes au premier trimestre ont été tirées par la SF90 Stradale, la première sportive hybride rechargeable de Ferrari, et la Ferrari Monza, a précisé M. Picca Piccon. La première Ferrari 100 % électrique, très attendue, devrait arriver en 2025, a confirmé M. Elkann.