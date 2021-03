Et de 28 ! Fleex (ex-FlexLab) devient la vingt-huitième start-up d’eFounders, qui est le start-up studio créé à Bruxelles, voici bientôt dix ans, par Thibaud Elzière et Quentin Nickmans. Contrairement à la très grosse majorité des start-up (initiées et incubées au sein d’eFounders), Fleex rejoint le start-up studio bruxellois après une année d’activité en solo. “On ne s’est jamais interdit d’accueillir des projets externes dès lors qu’ils s’inscrivent dans notre vision, explique M. Elzière. On l’a déjà fait avec YouSign, Equify et, plus récemment, Canyon”.