Le groupe allemand FlixTrain a reporté sine die son projet de liaison ferroviaire entre Paris et Bruxelles, initialement annoncée pour 2021, a-t-il confirmé mercredi à l'agence Belga. FlixTrain avait indiqué en juin de l'année dernière vouloir relier, à partir de début 2021, Paris-Nord et Bruxelles-Nord, sept fois par jour, avec des arrêts à Saint-Quentin, Mons, Bruxelles-Midi et Bruxelles-Central.

En France, le groupe avait également annoncé son intention de faire circuler des trains classiques sur les liaisons Paris-Lyon, Paris-Nice, Paris-Toulouse et Paris-Bordeaux à partir de 2021.

Autant de projets qui resteront donc un certain temps dans les cartons. FlixTrain regrette le coût élevé des sillons sur le réseau ferroviaire français.

Dans l'optique d'une libéralisation du rail pour le transport de passagers, voulue par l'Europe, prévue dès cette année mais qui pourrait être totalement effective en Belgique au 1er janvier 2023, un seul opérateur privé a jusqu'à présent manifesté un intérêt pour faire circuler des trains dans notre pays. Il s'agit de Flixtrain, qui n'est intéressé que par l'exploitation de la ligne Bruxelles-Paris.

Le pouvoir politique belge doit encore se pencher sur l'ouverture du rail à la concurrence et choisir entre deux options : une privatisation totale avec plusieurs opérateurs privés cohabitant avec la SNCB ou bien une prolongation du monopole de la SNCB pour une durée maximum de 10 ans.