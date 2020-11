Flyinggroup a investi 5 millions d'euros dans ce complexe entièrement neutre sur le plan énergétique. Malgré la crise sanitaire, l'entreprise ne regrette pas cet investissement. "Nous sommes solides et disposons de réserves suffisantes", déclare le président et fondateur Bernard Van Milders. "Quiconque repousse les investissements à cause de la crise sera trop tard dans la reprise".

Bien que Flyinggroup, comme d'autres entreprises du secteur de l'aviation, reconnaisse avoir été gravement touchée par la crise, dans l'ensemble, la situation serait meilleure que prévu. "Nous prévoyons une contraction de 25 % du nombre de vols, mais la perte de revenus sera moindre car la plupart de nos revenus sont fixes, grâce à la gestion des avions de nos clients", déclare le CEO, Johan Van Lokeren. "Nous n'avons pas encore eu à licencier quelqu'un non plus. Pour l'année prochaine, nous prévoyons une nouvelle croissance par rapport à 2019. D'ici la fin 2021, nous aurons environ 55 avions au lieu des 42 actuels. Certains clients peuvent encore réserver moins de vols d'affaires et opter pour des réunions numériques, mais d'un autre côté, il y aura probablement un nouveau public qui, jusqu'à récemment, optait davantage pour les vols réguliers mais qui veut maintenant un vol d'affaires parce que c'est plus sûr au niveau sanitaire."

À l'heure actuelle, Flyinggroup opère de neuf autres aéroports en plus d'Anvers, à savoir Bruxelles, Courtrai - Wevelgem, Amsterdam, Luxembourg, Paris, Genève, Zurich, Malte et Dubaï.