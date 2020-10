La liquidation de la chaîne de magasins de chaussures en faillite Brantano est presque terminée. Seul le magasin de Ninove restera encore ouvert durant toute la semaine au moins. Le magasin de Bastogne ferme mardi/aujourd'hui, indique Moyersoen, la société qui organise la liquidation. La liquidation avec des réductions de 75% a débuté fin août dans près de 50 magasins.

Les succursales ont progressivement fermé. Vers la fin du processus, la maison de vente aux enchères Moyersoen a vidé certains magasins pour déplacer les stocks vers des endroits populaires.

Seul le magasin de Ninove restera ouverte toute la semaine, et peut-être même par la suite. Il s'agit d'un grand magasin et des stocks de Fred @ Ginger, CKS et autres marques de l'empire FNG y sont vendus.

Selon le syndicaliste Sven De Scheemaeker (ACV Puls), la liquidation s'est bien déroulée.

Une enquête judiciaire est en cours à l'encontre de FNG. Le syndicat chrétien (tant côté francophone que néerlandophone) a engagé une action civile au nom du personnel. "Le juge d'instruction a approuvé cette demande de partie civile", déclare De Scheemaeker.