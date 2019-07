Sur le thème de "Qui construira nos villes demain ?", la 85e Foire agricole de Libramont s'est ouverte vendredi. Pendant quatre jours sur le site de Libramont, et encore deux de plus en forêt, à Bertrix (année impaire oblige, la Demo Forest se déroulera les 30 et 31 juillet), ce ne sont pas moins de 230.000 visiteurs qui sont attendus.



Les conditions météorologiques de cette édition 2019 s'annoncent difficiles, pour les deux premiers jours en tout cas puisque les températures dépassent les 30 degrés ce vendredi et des orages sont attendus samedi. Afin de limiter au maximum les désagréments liés à la canicule pour les quelque 3000 animaux exposés, des mesures exceptionnelles ont d'ailleurs été prises par les organisateurs. Leur acheminement vers Libramont s'est fait plus tardivement que d'habitude, des ventilateurs sont installés à proximité des stands et certains animaux sont arrosés d'eau.