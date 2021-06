Fraîchement inauguré, l’aérodrome de Namur mise sur l’événementiel et la recherche de pointe Entreprises & Start-upReportage Raphaël Meulders

© Maxime Asselberghs/Belga Jean-Luc Crucke, Willy Borsus, Olivier de Spoelberch et Benjamin de Broqueville veulent faire décoller Namur.

Il est là, un peu coincé entre les deux mastodontes wallons que sont Liège et Charleroi, mais il entend bien jouer un rôle dans le ciel belge. L’aérodrome de Namur, à Temploux, a été officiellement inauguré ce jeudi, en présence, entre autres, des ministres wallons libéraux Jean-Luc Crucke et Willy Borsus, ainsi que du bourgmestre Maxime Prévot (CDH). Avec sa piste asphaltée d’un peu moins de 700 mètres, l’aérodrome est avant tout destiné aux vols de loisirs avec de petits avions ou des planeurs. Mais il possède aussi son école de pilotage et entend se développer dans l’événementiel, la recherche aéronautique de pointe et, peut-être un jour, les vols d’affaires.