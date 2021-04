Le gendarme français de la concurrence a donné son feu vert au rachat du groupe de presse Prisma Media et ses célèbres magazines Télé-Loisirs, Voici, Femme Actuelle, Capital ou Gala, par le géant français des médias Vivendi. "Au terme de son examen, l'Autorité a pu écarter tout problème de concurrence et autoriser l'opération sans condition", a indiqué l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

Vivendi, propriétaire des télévisions de Canal+ et du groupe de communication Havas, avait annoncé mi-décembre être entré en négociations exclusives avec l'éditeur Gruner + Jahr, filiale de l'allemand Bertelsmann, afin d'acquérir la totalité du groupe de presse Prisma Media.

Le montant de l'opération n'avait pas été révélé mais serait de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros selon la presse.

La nouvelle entité "ne détiendra des positions importantes que sur un petit nombre de marchés (publicitaires) dans la presse magazine (jeux, tourisme/découverte et people), sans pour autant constituer un débouché indispensable pour les annonceurs", explique d'abord l'autorité indépendante dans son communiqué.

Des vues sur Europe 1 et M6/RTL

Elle écarte aussi tout risque concurrentiel lié à la possibilité d'offres publicitaires groupées entre Prisma Media et Canal+, en raison notamment de "l'existence d'autres acteurs intégrés" comme TF1, M6 ou NRJ Group, qui commercialisent également des offres sur différents médias.

L'Autorité de la concurrence a également estimé que l'opération n'était pas de nature à fausser la concurrence sur les offres TV payante/presse - les magazines n'ayant dans ces offres qu'un rôle "accessoire" - ni sur les kiosques numériques dont l'usage reste marginal.

Les médias et l'édition constituent des axes de développement privilégiés pour le groupe Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, et qui a racheté en 2019 le groupe Editis. Ce dernier détient notamment des maisons comme Nathan, Robert Laffont ou Plon.

Vivendi, qui dispose d'une trésorerie très importante après la vente de participations dans la major Universal Music Group, est également en position de force au sein du groupe Lagardère, dont il est le premier actionnaire, et qui possède l'éditeur Hachette et les médias le JDD, Paris Match et Europe 1.

Vivendi fait enfin partie des prétendants à l'acquisition de certains actifs du groupe M6/RTL dont Bertelsmann étudie la cession. En Europe, il est actionnaire minoritaire du groupe espagnol Prisa (El País, Le Monde) et du géant italien Mediaset.