La Libre Eco reçoit François Lenglet, personnalité médiatique bien connue des Français mais aussi des Belges.

Journaliste économique du 20h de TF1 et de la matinale de RTL, ex-figure marquante des émissions politiques de France 2, on le voit également régulièrement aujourd'hui sur les plateaux de LCI, aux côtés de David Pujadas.



Après avoir étudié la philosophie et le chinois, il a passé plusieurs années dans ce pays, où il a découvert sa passion de l’économie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont "Tant pis ! Nos enfants paieront et Tout va basculer".



François Lenglet est l'invité de La Libre Eco pour présenter son dernier ouvrage "Quoi qu'il en coûte. Qui va vraiment payer?". Un titre qui fait évidemment référence à la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que nous vivons et qui creuse les déficits et les dettes de tous les pays de la planète. Alors qui va vraiment payer cette crise?