Frédéric Jacquet (CEO ad interim de Liege Airport) : "On doit être irréprochable au niveau de la gouvernance Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© D.R. Frédéric Jacquet, CEO ad interim de Liege Airport

Avis de tempête du côté de Liège. Depuis plusieurs semaines, les mauvaises nouvelles s’accumulent à l’aéroport de Bierset. Après l’annonce de licenciement de 671 de ses employés par le géant américain Fedex fin janvier, c’était un autre choc qui secouait la Cité Ardente. Le 9 février, en soirée, le conseil d’administration licenciait le patron de Liege Airport, Luc Partoune, pour faute grave. C’est dans ce contexte difficile que Frédéric Jacquet, l’ancien directeur adjoint de l’aéroport, a repris les rênes, ad interim, de l’entreprise. De quoi assurer la transition avant la nomination d’une ou d’un nouveau chef à bord. “ L’objectif du conseil d’administration est d’avoir un CEO de plein exercice pour l’été. Est-ce que je suis candidat ? Impossible de vous le dire pour le moment. J’ai une chance folle, c’est d’être dans la fonction et de voir si je me sens à l’aise dans ce poste et si je peux me montrer utile.”