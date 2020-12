La fuite sur les prix et le nombre de vaccins commandés par la Belgique via un tweet de la secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker a suscité beaucoup de réactions. D'abord du côté politique, où certains on félicité cette "transparence" que beaucoup exigent depuis des semaines. Du côté du ministère de la Santé, on se refuse tout de même à tout commentaire. Y compris sur les différents nombres de vaccins qui varient par rapport à ce qui a été divulgué précédemment.

C'est le cas par exemple pour le Curevac. La Belgique avait annoncé 2,9 millions de doses achetées. Ici, on constate plus de 5,8 millions. Mais du côté des autorités (gouvernement, Agence fédérale des médicaments, etc.), on se refuse à tout commentaire ce vendredi. Il revient tout de même que ce chiffre serait une erreur lié à un document de travail non finalisé. Mais cela pose tout de même question.

Du côté entreprise, Pfizer a dénoncé ce manquement lié aux clauses de confidentialité mais sans vouloir donner plus de détails sur d'éventuelles poursuites.

Dans l'intérêt du gouvernement et des citoyens ?

Pharma.be, l'organisation qui 130 entreprises pharmaceutiques en Belgique, estime pour sa part que la fuite "pourrait nuire au gouvernement" et, in fine, aux citoyens. La "transparence" sur les prix laisserait aux entreprises la possibilité de s'accorder sur les prix par exemple.

"La confidentialité des vaccins, établie de manière contractuelle, a pour avantage important que les prix et le conditions des entreprises concurrentes ne sont pas connus des producteurs en cours de négociation pour leur propre vaccin. Des accords sur les prix et des consultations entre les entreprises sur leurs conditions sont dès lors interdits pour cause de règles de concurrence, ce qui est dans l’intérêt du gouvernement et du consommateur. La fuite d’informations contractuelles confidentielles n’implique donc pas seulement une rupture de contrat, mais représente également un problème pour les règles de concurrence", annonce l'organisation dans un communiqué.

"L’écosystème belge particulièrement précieux dont font partie les entreprises pharmaceutiques pâtit du non-respect des conditions contractuelles telles que la confidentialité. Il est essentiel de respecter les règles et les obligations afin de fournir les innovations pharmaceutiques au meilleurs prix et le plus rapidement possible aux citoyens", précise Caroline Ven, la CEO de Pharma.be.

La Commission européenne réagit

Alors qu'au niveau des autorités, quasiment tout le monde renvoie la balle à la Commission européenne, cette dernière regrette également cette divulgation. Elle a réaffirmé la nécessité de préserver la confidentialité sur les prix des vaccins contre la Covid-19. "C'est dans l'intérêt des entreprises concernées, mais aussi de la Commission, des États membres et des citoyens. Car si cette information devait être publiée, cela affaiblirait notre position dans d'autres négociations, toujours en cours", a-t-elle encore justifié.

Plus d'informations dans quelques instants.