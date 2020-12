Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

Si vous êtes un fou de gaming et de tout ce qui touche à l’univers du jeu vidéo, il est probable que vous connaissiez déjà Game-Lord. Lancée sans grande prétention en 2015 (ce n’était alors qu’un site assez confidentiel dédié aux gamers), cette plateforme en ligne d’achats/ventes et de news 100% geek est devenue un projet qui, au fil du temps, a pris de l’ampleur. Si on en parle aujourd’hui, c’est pour deux raisons. D’une part, Game-Lord vient de lancer une nouvelle version de sa marketplace. D’autre part, la jeune pousse affiche de nouvelles ambitions pour 2021. "Nous sommes en pleine levée de fonds afin de nous lancer dans l’e-sport", confie Luca Cavalcante, le cofondateur, passionné et enthousiaste, de Game-Lord.

La plateforme, telle qu’elle se présente aujourd’hui, a été lancée le 1er novembre. Conçue et développée par les deux associés de Luca Cavalcante (Emmanuel Kesters et Antony Van Vaerenbergh, tous les deux informaticiens), Game-Lord combine une "place de marché", où amateurs et professionnels peuvent vendre/acheter des articles d’occasion ou neufs (jeux vidéo, consoles, figurines, cartes graphiques, mangas, accessoires de cosplay…), mais aussi des infos sur l’univers du gaming, des forums, des concours, etc.

Un mois après le lancement de la nouvelle plateforme, Luca Cavalcante est aux anges. "À part un "post" sur la page Facebook de Game-Lord, on n’a rien communiqué. Mais ça a plu tout de suite. En un mois, 35 000 personnes se sont connectées à la plateforme. C’est un super démarrage." Pour l’instant, vu que la plateforme n’est disponible qu’en français, il s’agit surtout de particuliers et de professionnels francophones (Belgique, France, Luxembourg, Suisse…). Mais d’autres langues arriveront bientôt, assure M. Cavalcante, l’objectif de Game-Lord étant de s’étendre vers d’autres pays, comme l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Gamification et sécurisation

Ce démarrage sur les chapeaux de roue devrait être consolidé, dans les mois à venir, grâce à la levée de fonds et la diversification dans l’e-sport dont parle Luca Cavalcante. Au passage, on notera que la start-up a eu la bonne idée de solliciter Michel Tombroff pour l’accompagner dans cette phase de croissance. L’ex-CEO de Softkinetic, la société technologique bruxelloise rachetée par Sony en 2015, connaît évidemment bien l’industrie du jeu vidéo. "Je suis convaincu que ce marché va continuer à se développer de façon spectaculaire dans les prochaines années (e-sports, mobile, réalité augmentée…)", nous confie M. Tombroff, lequel dit être séduit par l’incroyable énergie des trois fondateurs de Game-Lord et leur ambition sans limite. "Ce sont de réels autodidactes, comme on en voit peu. Ils se débrouillent, étape par étape, pour monter leur entreprise, en trouvant des solutions innovantes."

Concernant la plateforme proprement dite, Game-Lord se veut à la fois ludique (avec recours à la "gamification"), informative, simple d’usage et sécurisée. Ce dernier point est particulièrement important. Les arnaques dans l’achat et la vente d’articles liés à l’univers du "gaming" sont nombreuses. "Nous offrons un espace web et un environnement de paiement sécurisé", assure Luca Cavalcante. Lors d’un achat, par exemple, l’argent restera bloqué sur un portefeuille temporaire en attendant que l’article arrive à bonne destination (via bpost et Mondial Relay) et que l’acheteur valide la transaction endéans les 48 heures après réception.

Par ailleurs, afin de créer une communauté de confiance sur Game-Lord et de fidéliser les utilisateurs, ceux-ci se voient remettre des points en fonction de leur comportement sur la plateforme. En gros, plus on a de points et de l’expérience ("XP"), plus on monte dans les "niveaux". Game-Lord organise régulièrement des jeux concours réservés aux membres ayant atteint un certain niveau.

Infos pratiques

Société: Game-Lord a été fondée en 2015 par Luca Cavalcante, Emmanuel Kesters et Antony Van Vaerenbergh.

Investisseurs: Business angels (Sebastian Muñoz Zamora et Michel Trapani) et crowdfunding.

Site: https://game-lord.com

Particularité: Game-Lord lance, ce vendredi, un jeu-concours pour gagner la toute nouvelle console PS5. Rendez-vous sur leur site…