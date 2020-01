General Electric (GE), qui co-fabrique avec le français Safran le moteur de nouvelle génération LEAP équipant le Boeing 737 MAX, a indiqué mercredi que l'immobilisation au sol depuis plus de dix mois de cet avion lui avait coûté 1,4 milliard de dollars l'an dernier.

Le groupe industriel américain et son partenaire français, à travers leur co-entreprise CFM, continuent en effet à produire les moteurs de cet avion, même si Boeing en a suspendu les livraisons et plus récemment la production.