Les syndicats de Getronics Belux (Belgique et Luxembourg), filiale du groupe spécialisé en conseils informatiques, ont rencontré lundi un représentant du fonds d’investissement GSH Private Capital Limited, nouveau propriétaire de l'ensemble du groupe, à l'exception de la filiale Belux. Selon la permanente syndicale CNE Corinne Martin, "rien de neuf" n'est sorti de cette rencontre et "le scénario de la faillite se profile de plus en plus clairement".