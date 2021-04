Eco$tory | Un Italien résident à Bruxelles. On dit qu’il est l’Italien le plus riche du monde mais également qu’il est le chocolatier le plus prospère de Belgique. On parle de Giovanni Ferrero, 56 ans, à la tête du groupe familial, qui commercialise, entre autres, la célèbre pâte à tartiner Nutella. Sa valeur nette est estimée à 34,7 milliards de dollars (29,33 milliards d'euros), le plaçant à la 40e place sur la liste des milliardaires de Forbes.