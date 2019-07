Le directeur économique du plus célèbre moteur de recherche a tenté de jouer la carte des imposants rivaux que seraient Bing, Yahoo et autres devant les parlementaires qui le questionnaient ce mardi. Mais les dernières statistiques en la matière le font mentir.

Divers responsables des géants Google, Amazon, Facebook et Apple) ont témoigné ce mardi devant le Congrès américain alors que les décideurs politiques s'inquiètent de plus en plus de leur influence. Les autorités essaient dès lors de contenir les GAFA en les abordant sous l'angle des pratiques anticoncurrentielles.

Durant cet exercice, Adam Cohen, le directeur de la politique économique du plus célèbre moteur de recherche, a tenté de jouer la carte de la concurrence "d'imposantes entreprises tech dans un large éventail d'activités commerciales.

"Dans notre secteur de base à savoir la recherche, les consommateurs peuvent choisir parmi une gamme d'options: Bing, DuckDuckGO, Yahoo et bien d'autres. Les moteurs de recherche spécialisés, tels qu'Amazon, eBay, Kayak, Travelocity, Yelp et consorts, sont également de sérieux concurrents", a plaidé le reponsable économique de Google.

Mais son discours sonnent rapidement faux une fois qu'on lui oppose les statistiques d'utilisation. Les plus récentes données produites par la firme StatCounter brossent effectivement un portrait bien différent d'un marché des moteurs de recherche concurrentiels.

En juin dernier, Google représentait plus de 92% (!) du marché mondial des moteurs de recherche, toutes sortes d'appareils confondus, épingle StatCounter.

En Belgique, cette proportion est même encore plus élevée, à 95,56% pour Google. Alors que son premier rival, Bing, ne pèse que 3% et que sur la troisième marche du podium déséquilibré se trouve Yahoo avec... 0,7%.

© StatCounter



On imagine que si Google s'était réellement senti menacé par ces auditions face aux membres du Congrès, il se serait servi d'arguments plus convaincants provenants de ses activités moins dominantes comme le matériel informatique.