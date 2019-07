Le ministre démissionnaire de la Protection de la vie privé, Philippe De Backer, a demandé mercredi à l'Autorité de protection des données (APD) fédérale d'examiner les pratiques en vigueur chez Google, dont les collaborateurs écoutent, selon la VRT les enregistrements réalisés avec l'enceinte intelligente Google Home et via l'assistant Google sur les smartphones.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l'ensemble de l'Union européenne prévoit de nombreuses obligations à charge du responsable de traitement de données personnelles, dont le consentement explicite du consommateur, défini comme "toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement".

Cette autorisation ne peut donc se limiter à une clause "en petits caractères", a souligné M. De Backer (Open Vld) dans un communiqué.

"Ce qui apparaît au grand jour révèle une lacune et un manque de transparence", a ajouté le ministre en faisant référence au reportage de la chaîne publique flamande VRT qui a révélé les pratiques du géant américain Google.

La rédaction de la VRT a pu écouter plus d'un millier de fragments d'enregistrements, réalisés avec l'enceinte intelligente Google Home et via l'assistant Google sur les smartphones, dont certains contenaient des informations sensibles. L'objectif affiché de Google est d'améliorer sa technologie de reconnaissance vocale.