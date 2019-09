Le personnel de KLM Catering Services (KCS) actif à Schiphol débrayera mercredi entre 8 et 10h00 pour peser en faveur d'une hausse des salaires et d'une amélioration du dédommagement des trajets domicile-travail. Le personnel au sol de la compagnie aérienne mène également des actions, mais les deux conflits sociaux ne sont pas liés. Six vols européens prévus mercredi ont déjà été annulés. D'autres retards et annulation sont à craindre, comme ce fut le cas lundi, car il pourrait y avoir un manque de repas, selon un représentant syndical. Un vol intercontinental ne peut pas prendre les airs sans proposer de repas.

KCS dépend d'une autre CCT que le personnel au sol de KLM, mais est bien une filiale de l'entreprise. Elle emploie quelque 1.300 personnes.