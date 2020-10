Gros soupçons de fraude dans la gestion de Mega World Entreprises & Start-up Isabelle Lemaire

© BELGA

Les révélations faites par le syndicat chrétien ACV Puls, publiées dans le Standaard lundi sont fracassantes. "Crainte d'une méga fraude chez Mega World", titre le quotidien flamand. Selon le syndicat, Dirk Bron, le propriétaire néerlandais des magasins Mega World (ex-Blokker), qui a fait des faillites en série et qui est soupçonné d'escroquerie, fraude et blanchiment d'argent par la justice de son pays, se livrerait à des pratiques plus que douteuse en Belgique aussi. Non seulement, affirme l'ACV Puls, Dirk Bron aurait déjà endetté l'entreprise de 35 millions d'euros depuis le rachat en février (les magasins Mega World avaient ouvert en juin) et il serait en défaut de payement de 10 millions d'euros vis-à-vis de l’État, avec des arriérés en matières de TVA, d'impôt et de cotisations à la sécurité sociale, ce qui lui aurait déjà valu une amende.