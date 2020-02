Un conseil d'entreprise extraordinaire s'est tenu ce mercredi chez GSK à Wavre.

Comme le craignaient les syndicats, c'est bien une restructuration qui a été annoncée mercredi chez GSK Belgique, le plus gros employeur en Wallonie. La casse sociale est assez importante au sein du groupe pharmaceutique puisque 720 emplois(595 cadres et 125 employés) sont menacés de suppression. De plus, 215 contrats à durée déterminée ne devraient pas être renouvelés.

Une procédure Renault de licenciement collectif est ouverte.

Plus d'informations à suivre.