C’est un chiffre qui en aura étonné plus d’un : sur les 720 emplois menacés de suppression chez GSK Belgique , 595 (soit 83 %) concernent des cadres.Un chiffre qui illustre la place prépondérante prise par les cadres dans l’industrie pharmaceutique, et la chimie en général. Selon les chiffres fournis par la FGTB sur la base des données de l’ONSS, il y a, depuis 2016, davantage de cadres que d’ouvriers dans le secteur chimique., les employés étant toujours les plus nombreux. Chez GSK Belgique en particulier, selon les données fournies par l’entreprise, on compte, dans la division GSK Vaccines, 3 825 cadres, 3 173 employés et 2 150 ouvriers.