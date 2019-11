Dévoilé ce midi à Gand, le palmarès du guide Michelin 2020 ne réserve pas de grande surprise. On note juste un nouveau deux étoiles, le Cuchara de Jan Tournier à Lommel. Tandis qu'à Bruxelles, Alexandre Dionisio perd sa seconde étoile à La Villa in the Sky.

Cette année, sans doute pour ménager le temps à la presse de réagir à la grande annonce, la cérémonie du Michelin 2020 se déroulait à 12h30 et non plus en fin d'après-midi, comme en 2018. Changement d'horaire mais pas d'ambiance. Comme toujours, c'est tout le gratin de la gastronomie belge qui était réuni au Flanders Expo de Gand pour assister à la remise des bulletins du célèbre guide rouge.

Et comme chaque année, beaucoup de bruits avaient circulé, sur la possibilité d'une troisième étoile attribuée à Sang-hoon Degeimbre à L'Air du temps à Liernu, Christophe Harddiquest chez Bon Bon à Bruxelles ou Vicki Geunes au 't Zilte à Anvers. Il n'en est rien. Cette moisson au guide rouge aura au final été bien maigre, avec seulement huit adresses récompensées, essentiellement en Flandre. Avec notamment un nouveau deux étoiles, le Cuchara de Jan Tournier à Lommel.

Un deux étoiles de moins à Bruxelles

En Wallonie comme à Bruxelles, c'est le calme plat. Dans la capitale, on note un seul nouvel étoilé, qui plus est plutôt attendu. Second pendant dix ans de David Martin à La Paix, Kevin Lejeune a repris avec succès La Canne en ville à Ixelles où, comme son mentor, il pratique une cuisine "contemporaine et gourmande". Cette première étoile paraît logique tant le jeune chef fait preuve d'une belle maîtrise dans des assiettes savoureuses et efficaces.

Autre bruit de couloir confirmé: la perte d'un macaron pour Alexandre Dionisio à La Villa in the Sky. Un jugement sévère que l'on partage malheureusement vis-à-vis de l'ancien candidat de "Top Chef". Un coup dur aussi pour l'investisseur Serge Litvine (également derrière les étoilés "Da Mimmo" et "La Villa Emily"), qui perd ainsi un macaron, alors que le "Sea Grill", toujours repris dans cette édition, va prochainement fusionner avec "La Villa Lorraine", qui conserve, elle aussi, son macaron au Michelin 2020.

Côté wallon, on compte un seul promu: Le Gastronome, restaurant mythique de Paliseul repris il y a 11 mois seulement par un jeune duo: Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, 24 et 26 ans. Qui décrochent au passage le "Prix Michelin" qui, en Belgique, récompense les meilleurs jeunes chefs.

En province de Liège, déception par contre pour François Piscitello, qui perd son étoile à La Villa des Bégards à Embourg.

La nouvelle génération flamande

En Flandre, c'est toute la jeune génération de cuisiniers qui a été saluée par le Michelin. On attendait évidemment Willem Hiele, le jeune chef basé à Coxyde dont tout le monde parle à l'international. Il est finalement rentré bredouille. L'Islandais Vihjalmur Sigurdarson gagne par contre un premier macaron après avoir déménagé son Souvenir de Ypres à Gand.

Les autres chefs flamands récompensés sont Ruige Vermeire du L.E.S.S. à Bruges, Niels Brandt de EssenCiel à Louvain et Sebastien Wygaerts du Ogst à Hasselt. Sans oublier le tout jeune Glenn Verhasselt, qui décroche son premier macaron au Sir Kwinten à Lennik.

© IPM Graphics



