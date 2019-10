Gulfstream compte bien ne pas laisser pignon sur rue à son rival Bombardier dans le domaine de l'aviation d'affaires longue distance. Et pour ce faire, l'avionneur américain mise sur son nouveau G700, dont il a dévoilé la maquette ce mardi à Las Vegas.

Le constructeur américain Gulfstream a dévoilé ce mardi son nouvel appareil, le G700. Le jet d'affaires, capable de voyager sur plus de 13.000km, doit permettre à l'avionneur de rivaliser avec son concurrent Bombardier, et ses avions Global 7500 et Global 8000, sortis respectivement en 2016 et 2019.

Le tout nouveau G700 a été présenté, sous forme de maquette grandeur nature, à Las Vegas, où s'ouvre ce mercredi le salon annuel de l'aviation d'affaires de la National Business Aviation Association. Mark Burns, président de Gulfstream Aerospace a profité de l'occasion pour expliquer que le nouvel appareil disposerait de "la cabine la plus haute et la plus large de notre industrie".

Propulsé par des moteurs Pearl 700 de Rolls-Royce Holdings, le petit dernier de chez Gulfstream sera vendu au prix de 75 millions de dollars (un peu plus de 67 millions d'euros). Il pourra accueillir jusqu'à 19 passagers et disposera d'une salle à manger (utilisable comme salle de conférence, précise le constructeur) de 6 places.

© Gulfstream



L'avionneur, qui estime que les premières livraisons devraient avoir lieu en 2022, a déjà annoncé avoir obtenu 10 commandes fermes de la part de la filiale de Qatar Airways, Qatar Executive.

Avec son nouveau jet d'affaires, Gulfstream espère bien concurrencer le canadien Bombardier, dont le Global 7500, valant plus quelque 73 millions de dollars, est prévu à la vente jusque 2021.