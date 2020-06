Gunvor va supprimer jusqu'à 230 emplois dans sa raffinerie située dans le port d'Anvers, a annoncé le groupe de commerce et de raffinage de pétrole Gunvor lundi.

Il prévoit en effet de la "mettre en sommeil". Elle sera ainsi arrêtée mais l'outil sera maintenu pour une éventuelle reprise rapide des activités. Depuis mai, GPA a été contraint de cesser de raffiner le pétrole brut. "Alors que Gunvor explorait plusieurs solutions innovantes pour maintenir GPA opérationnel dans un marché européen du raffinage difficile, une confluence d'événements géopolitiques et macro-économiques, renforcée par la pandémie de Covid-19, a mis la raffinerie dans une situation économique très difficile", explique le groupe.

Il y a tout d'abord eu un manque de demande. La crise du coronavirus a en effet provoqué un choc économique mondial qui a également entraîné un "ralentissement sans précédent de la demande de produits pétroliers et en particulier de carburant aviation et de gazole", explique le groupe.

Il y a également une pénurie de matières premières, une concurrence accrue et une hausse des coûts, en ce compris ceux des dépenses réglementaires et environnementales, énumère Gunvor.

GPA a en outre un flux de trésorerie négatif, constate le président du groupe Gunvor, Torbjörn Törnqvist. "Cela ne changera pas à l'avenir, ce qui est inabordable pour le groupe."

Comme il n'existe "aucun scénario dans lequel la raffinerie ne subirait pas de pertes significatives dans un avenir proche", Gunvor analyse actuellement une éventuelle mise en sommeil des activités de raffinage anversoises.

La direction a informé le conseil d'entreprise de ses plans et de son intention de procéder à un licenciement collectif, qui pourrait avoir un impact sur 230 salariés de GPA. Selon son site internet, la société emploie 250 personnes.

Selon M. Törnqvist, la décision a été "extrêmement difficile". "Je connais très bien cette raffinerie et j'étais fier de pouvoir la sauver de la faillite en 2012. Notre équipe a consacré beaucoup d'efforts et d'investissements pour maintenir GPA, mais la pandémie de coronavirus a transformé une situation déjà difficile en une situation intenable", dit-il. "Nous examinons maintenant toutes les options. Tout au long du processus, nous soutiendrons nos employés."

Le groupe souligne enfin que "l'analyse" n'aura pas d'impact sur les opérations de terminal de GPA. Les deux autres raffineries de Gunvor, à Rotterdam et Ingolstadt, ne sont pas non plus touchées.