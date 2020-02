Mettre sur un même pied d'égalité la performance économique et la contribution au bien commun, une illusion ? Le groupe Yves Rocher veut démontrer le contraire en adoptant le statut d'entreprise à mission, une grande première en Europe.

Yves Rocher, qui a contribué à démocratiser les produits cosmétiques, opère dans plus de 100 pays différents, avec plus de 3000 boutiques et 20 millions de clients à travers le monde. Toujours leader en France, la marque de cosmétiques végétales a atteint la deuxième marche du podium en Belgique, avec 4,9% de part de marché en 2019. "Une belle récompense pour nos équipes qui travaillent à l'amélioration de nos produits", se satisfait le CEO, Guy Flament.